В Хмельницком и Тернополе усилили карантин: список ограничений
В Хмельницком и Тернополе с 29 марта усилят карантинные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.
В первом решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, во втором – оперативным штабом города.Хмельницкий
Как сообщает местный "Независимый общественный портал", с понедельника в городе запретят:
принимать посетителей в развлекательных учреждениях, в том числе расположенных в торгово-развлекательных комплексах;
работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00, кроме доставки заказов и заказов на вынос;
работа кружков в учреждениях всех форм собственности, за исключением дистанционного режима.
Также ученики средней школы перейдут на дистанционное обучение, однако детских садов и учеников 1-4 классов ограничения не коснутся.
Кроме того, комиссия рекомендовала руководителям вузов организовать дистанционное обучение.Тернополь
Согласно данным на сайте городского совета, в Тернополе ограничения немного отличаются. Так, запрещено:
проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (образовательных, научных, праздников, спектаклей и т.д.) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);
работу с 22:00 и до 7:00 заведений общественного питания, кроме доставки заказов и заказов на вынос;
Также перевозка пассажиров в такси должна осуществляться в средствах индивидуальной защиты и в количестве не более трех пассажиров или в пределах одной семьи с детьми в легковых автомобилях.
Руководителям учреждений внешкольного и профессионального (профессионально-технического) образования поручено обеспечить дистанционное обучение.
Ученики 1-4 классов будут продолжать учиться в обычном режиме, а 5-11 классов – в дистанционном.
Кроме того, учреждения дошкольного образования должны обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал OBOZREVATEL, с полуночи 27 марта в "красную" карантинную зону перейдет Николаевщина. Также в нее попали Черкасская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и Киев. Все остальные регионы, кроме Херсонщины, в "оранжевой".
В то же время министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал, что Ивано-Франковскую область скоро можно будет перевести в "желтую" зону. По его словам, на западе страны ситуация с эпидемией стабилизировалась.