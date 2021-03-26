Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

В Україні, яка через спалах коронавірусу перетворилася майже на суцільну "червону" й "помаранчеву" зону, зафіксували рекордний із початку року добовий приріст хворих – 18 132 випадки за 25 березня. У країні зростає і смертність від наслідків цієї недуги, медики заявляють про нові агресивніші штами вірусу, а чиновники визнають перевантаженість лікарень і вводять жорсткі карантинні обмеження.

Тож як ніколи в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) закликають українців дотримуватися епідемічних і карантинних правил та обов’язково звертатися по меддопомогу в разі підозри на COVID-19. OBOZREVATEL нагадує визначений фахівцями алгоритм дій у такому випадку – кому телефонувати за появи симптомів хвороби та як діяти до приїзду лікарів.

Якщо занедужали і у вас з’явилися симптоми ГРЗ (кашель, підвищення температури тіла, загальна слабкість тощо), залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Не ходіть на роботу, до навчальних закладів та інших місць громадського перебування.

Ізолюйтеся від інших мешканців квартири/будинку (залишайтеся за можливості в окремій кімнаті, дотримуйтесь дистанції не менш ніж 1,5 м з іншими членами сім’ї, особливо якщо вони належать до груп ризику: літній вік, хронічні захворювання легень, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет тощо).

Носіть маску, коли перебуваєте поряд з іншими людьми, використовуйте індивідуальні предмети домашнього вжитку та ретельно обробляйте їх після цього, щодня здійснюйте оброблення предметів і поверхонь побутовими мийними засобами.

Якщо у вас або близької людини, крім цих симптомів, затруднене дихання, біль у грудній клітці, значне підвищення температури тіла (понад 38°С), діарея, порушення свідомості – здійсніть виклик екстреної медичної допомоги за номером 103. Диспетчер 103 проведе опитування за визначеним алгоритмом. Надайте йому достовірну інформацію. Він визначить ваш стан і за показами скерує бригаду екстреної медичної допомоги.

До приїзду бригади провітріть приміщення і надіньте медичну маску. Медичні працівники оглянуть вас та визначать, чи є потреба у госпіталізації.

Якщо покази до госпіталізації відсутні, працівники бригади нададуть рекомендації щодо самоізоляції та попросять вас звернутись до сімейного лікаря, а за його відсутності – на гарячу регіональну телефонну лінію з питань COVID-19. За потреби до вас скерують медичного працівника для забору біоматеріалів для лабораторного обстеження на COVID-19 .

За наявності показів до госпіталізації, а саме: за середнього та важкого перебігу захворювання, вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування.

Не займайтеся самолікуванням, ваш сімейний лікар має достатньо знань для визначення плану дій у разі виникнення захворювання.

І загалом у період пандемії українцям радять дотримуватися рекомендацій медичних працівників, порад щодо протиепідемічних заходів, соціальної дистанції, частіше мити руки, використовувати дезінфекційні засоби, уникати відвідування місць масового скупчення людей, утриматися від контакту з особами, які мають ознаки респіраторного захворювання.

Якщо людина підозрює в себе коронавірус, але декларацію із сімейним лікарем у неї не укладено, необхідно телефонувати на регіональну гарячу лінію, гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номером 0 800 505 201 або Центру громадського здоров'я за номером +38 044 425 43 54.

Також можна зателефонувати до контакт-центру Кабінету міністрів за телефоном 1545, рекомендує Національна служба здоров'я України. Оператор гарячої лінії, на яку ви зателефонували, вкаже подальший алгоритм дій. Також у НСЗУ радять записати і мати під рукою:

номер телефону реєстратури медустанови, у якій ви вибрали свого лікаря;

мобільний сімейного лікаря або терапевта;

номер гарячої лінії з питань коронавірусної інфекції в області.

Крім того, у відомстві рекомендують перевірити наявність номерів телефонів, за якими можна звернутися по допомогу й консультацію, у батьків, бабусь, дідусів та інших літніх родичів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що там не виключають можливості введення загальнонаціонального локдауну в тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом в Україні погіршиться.