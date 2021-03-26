Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

В Україні, яка через спалах коронавірусу перетворилася майже на суцільну "червону" й "помаранчеву" зону, зафіксували рекордний із початку року добовий приріст хворих18 132 випадки за 25 березня. У країні зростає і смертність від наслідків цієї недуги, медики заявляють про нові агресивніші штами вірусу, а чиновники визнають перевантаженість лікарень і вводять жорсткі карантинні обмеження.

Тож як ніколи в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) закликають українців дотримуватися епідемічних і карантинних правил та обов’язково звертатися по меддопомогу в разі підозри на COVID-19. OBOZREVATEL нагадує визначений фахівцями алгоритм дій у такому випадку – кому телефонувати за появи симптомів хвороби та як діяти до приїзду лікарів.

Алгоритм дій у разі підозри COVID-19

  • Якщо занедужали і у вас з’явилися симптоми ГРЗ (кашель, підвищення температури тіла, загальна слабкість тощо), залишайтеся вдома та зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Не ходіть на роботу, до навчальних закладів та інших місць громадського перебування.

  • Ізолюйтеся від інших мешканців квартири/будинку (залишайтеся за можливості в окремій кімнаті, дотримуйтесь дистанції не менш ніж 1,5 м з іншими членами сім’ї, особливо якщо вони належать до груп ризику: літній вік, хронічні захворювання легень, серцево-судинні хвороби, цукровий діабет тощо).

  • Носіть маску, коли перебуваєте поряд з іншими людьми, використовуйте індивідуальні предмети домашнього вжитку та ретельно обробляйте їх після цього, щодня здійснюйте оброблення предметів і поверхонь побутовими мийними засобами.

Якщо хворі на COVID-19, носіть маску, коли перебуваєте поряд з іншими людьми

  • Якщо у вас або близької людини, крім цих симптомів, затруднене дихання, біль у грудній клітці, значне підвищення температури тіла (понад 38°С), діарея, порушення свідомості – здійсніть виклик екстреної медичної допомоги за номером 103. Диспетчер 103 проведе опитування за визначеним алгоритмом. Надайте йому достовірну інформацію. Він визначить ваш стан і за показами скерує бригаду екстреної медичної допомоги.

  • До приїзду бригади провітріть приміщення і надіньте медичну маску. Медичні працівники оглянуть вас та визначать, чи є потреба у госпіталізації.

  • Якщо покази до госпіталізації відсутні, працівники бригади нададуть рекомендації щодо самоізоляції та попросять вас звернутись до сімейного лікаря, а за його відсутності – на гарячу регіональну телефонну лінію з питань COVID-19. За потреби до вас скерують медичного працівника для забору біоматеріалів для лабораторного обстеження на COVID-19.

  • За наявності показів до госпіталізації, а саме: за середнього та важкого перебігу захворювання, вас госпіталізують у визначену лікарню на стаціонарне лікування.

  • Не займайтеся самолікуванням, ваш сімейний лікар має достатньо знань для визначення плану дій у разі виникнення захворювання.

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

І загалом у період пандемії українцям радять дотримуватися рекомендацій медичних працівників, порад щодо протиепідемічних заходів, соціальної дистанції, частіше мити руки, використовувати дезінфекційні засоби, уникати відвідування місць масового скупчення людей, утриматися від контакту з особами, які мають ознаки респіраторного захворювання.

Що робити, якщо у вас COVID-19 і немає декларації

Якщо людина підозрює в себе коронавірус, але декларацію із сімейним лікарем у неї не укладено, необхідно телефонувати на регіональну гарячу лінію, гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я за номером 0 800 505 201 або Центру громадського здоров'я за номером +38 044 425 43 54.

За середнього та важкого перебігу COVID-19 хворого мають госпіталізувати у визначену лікарню

Також можна зателефонувати до контакт-центру Кабінету міністрів за телефоном 1545, рекомендує Національна служба здоров'я України. Оператор гарячої лінії, на яку ви зателефонували, вкаже подальший алгоритм дій. Також у НСЗУ радять записати і мати під рукою:

  • номер телефону реєстратури медустанови, у якій ви вибрали свого лікаря;

  • мобільний сімейного лікаря або терапевта;

  • номер гарячої лінії з питань коронавірусної інфекції в області.

Крім того, у відомстві рекомендують перевірити наявність номерів телефонів, за якими можна звернутися по допомогу й консультацію, у батьків, бабусь, дідусів та інших літніх родичів.

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус: алгоритм дій

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