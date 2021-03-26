Степанов объяснил, как западным областям удалось побороть вспышку COVID-19

На западе Украины удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, в частности, благодаря соблюдению жестких карантинных ограничений.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 25 марта, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что одну из областей скоро вернут в "желтую" зону (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже есть результаты "красного" уровня в западных областях – Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской. Там ситуация стабилизировалась, мы видим уменьшение количества госпитализаций", – сказал глава Минздрава.

По его словам, это произошло в том числе и благодаря тому, что люди соблюдали введенные в регионах ограничения.

"Особенно это было ощутимо в Ивано-Франковской области. Они действительно жестко придерживались карантинных ограничений, когда увидели очень быстрое заполнение больниц", – сказал Степанов.

Министр добавил, что скоро Ивано-Франковщину можно будет перевести в "желтую" зону.

При этом он предупредил, что впереди украинцев ждет тяжелый период, который продлится минимум до середины апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта в "красную" зону попали еще две области – Николаевская и Черкасская. В первой карантин будет усилен с полуночи 27 марта.