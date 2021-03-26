В Виннице в ресторане установили 'антиковидные' сферы. Фото

В Виннице в одном из ресторанов в микрорайоне Подолье появилась необычная инновация – "антиковидные" шары. Прозрачные сферы установили на летней площадке заведения.

Одновременно в таком шаре могут разместиться шесть гостей. В заведении отмечают, что таким образом уменьшается риск инфицирования коронавирусом и другими болезнями, пишет "Вінниця.info".

"Эти шары были созданы не только для уюта и комфорта. Их первоочередная цель – сохранения людей от заражений инфекционными заболеваниями. Особенно в период пандемии. В одном шаре смогут разместиться шесть персон. И при этом не нарушаются никакие карантинные нормы. После каждого гостя их дезинфицируют. Официанты в масках и перчатках", – рассказала ивент-менеджер ресторана.

Внутри сфер, составленных из прозрачных модулей, есть освещение и установлены обогреватели.

Такие "антиковидные" шары изготавливают на предприятии в Виннице, откуда их продают за границу. Особую популярность сферы получили в Нидерландах и Великобритании. Также они пользуются спросом в других странах Евросоюза, Саудовской Аравии, Австралии и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Совете национальной безопасности и обороны Украины не исключают возможность введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.