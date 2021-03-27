"Укрзалізниця" запустила спецрейсы для "красных" зон: расписание поездов

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
2 минуты
4,3 т.
Укрзалізниця

"Укрзалізниця" с 27 марта запустила специальные рейсы для Закарпатской и Черновицкой областей, которые находятся в "красной" зоне из-за высоких показателей COVID-19.

Расписанием движения поездов поделился в своем Telegram-канале министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он уточнил, что рейсы согласованы с Мининфраструктуры и Минздравом для безопасного вывоза пассажиров, которым критически важно добраться или покинуть эти регионы.

Рейсы в/из Черновицкой области:

  • №7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

  • №136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 27 марта, 1 и 3 апреля);

  • №117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно – 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

  • №357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

  • №13/14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

  • №81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно – 28 марта, 3 и 4 апреля);

  • №45/46 Ужгород-Лисичанск: 1и 2 апреля (обратно – 3 и 4 апреля);

  • №4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (назад – 29 марта, 3 и 5 апреля).

Продажа билетов на указанные рейсы открыта с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные поезда, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

Напомним:

  • 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину.

  • В УЗ пояснили, что, по новым правилам, в "красных" зонах будет ограничиваться высадка и посадка пассажиров железнодорожного транспорта только в случае, если соответствующее решение примут Государственная или региональные комиссии.

  • С полуночи 27 марта в "красную" карантинную зону перешла Николаевщина. Также в нее входят Черкасская, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская, Черновицкая области и Киев. Все остальные регионы, кроме Херсонщины, в "оранжевой".

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" решила, что не будет ограничивать посадку или высадку пассажиров в Киеве и области, а также на Сумщине и Одесщине. Однако в ряде других "красных" регионах, где введены усиленные карантинные ограничения, они будут действовать.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаЧерновцыКоронавирусКарантин в УкраинеМинистерство здравоохраненияМинистерство инфраструктурыУкрзалізницябилеты на поездВладислав Криклий