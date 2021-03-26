Степанов попередив про новий пік COVID-19: очікують до 25 тисяч хворих щодня

Захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме найближчі два-три тижні. Кількість нових випадків COVID-19 за добу може сягнути 25 тисяч.

Про це заявив Максим Степанов, голова Міністерства охорони здоров'я України, у п'ятницю, 26 березня, в ефірі каналу "Україна 24".

"Щонайменше ще два-три тижні будемо рости. У нас може йти зростання у різних регіонах, і це важкий період, тому що третя хвиля супроводжується новим штамом вірусу, який агресивніший, так званий "британський" вірус", – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що коронавірус тепер частіше вражає молодих людей, при цьому він став більш заразним. Змінилася також клінічна картина хвороби: наразі дуже велика кількість "важких" хворих, через що зросло навантаження на лікарів.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 26 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 614 707 випадків коронавірусної інфекції. З них 18 132 – виявлено за минулу добу, що стало рекордом із початку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Національної академії наук України, наразі в країні циркулює тип коронавірусу, схожий на "британський" штам. При цьому він має певні відмінності, через що в нашій країні може сформуватися власний штам COVID-19.