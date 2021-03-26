В Украине заговорили о недопуске к ВНО и ГИА без прививок: Минздрав отреагировал

В соцсетях начала распространяться информация о том, что выпускников школ не будут допускать к сдаче внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации, если они не будут привиты. Однако это фейк.

В Министерстве здравоохранения Украины на запрос OBOZREVATEL уточнили, что такая информация не соответствует действительности. "В Украине не проводится прививка детей от коронавируса. Когда вакцина разрабатывалась, то клинические испытания проводила на людях от 18-ти лет", – напомнили в ведомстве.

Ложную информацию о допуске к ВНО и ГИА лишь вакцинированных абитуриентов начали публиковать некоторые пользователи Instagram. При этом они ссылались якобы на Министерство образования и науки. Автор публикации не уточнил, что речь о прививке от COVID-19, но, вероятнее всего, именно об этом и она и была.

Вакцинация несовершеннолетних лиц в Украине не предусмотрена даже государственным планом иммунизации, в Минздраве еще раз обратили внимание на этот момент.

Более того, такой практики нет и в других странах. Необходимость вакцинации лиц до 18 лет лишь находится на стадии изучения.

Как писал OBOZREVATEL, вакцинация в Украине является добровольной. Об этом еще в декабре, до старта иммунизации, сообщили в Центре общественного здоровья.

Как отмечается на сайте Министерства образования и науки Украины, пробное ВНО, основная и дополнительная сессии состоятся в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. Его результаты будут обнародованы на информационных страницах участников 16 апреля.

Те, кто будет участвовать в основной сессии ВНО, до 30 апреля смогут скачать из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований. 6-18 мая – дополнительный период регистрации на ВНО.

Основная сессия состоится по следующему расписанию:

21 мая – химия,

24 мая – испанский, немецкий, французский языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта),

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.

Участие в основной сессии – бесплатно. У каждого участника есть право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Результаты будут обнародованы на информационных страницах участников в следующие сроки:

до 4 июня – химия,

до 18 июня – иностранные языки,

до 22 июня – математика, математика (задания уровня стандарта),

до 25 июня – украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, биология,

до 30 июня – география.

Дополнительная сессия ВНО состоится с 26 июня до 16 июля. Ее результаты будут известны до 23 июля.