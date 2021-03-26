Одесса и Днепр стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям

За минувшие сутки, 25 марта, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Одесской и Днепропетровской области. Там заболели 1545 и 1358 человек соответственно.

Также много новых зараженных обнаружили во Львовской области – 1304, Харьковской – 1204 и городе Киев – 1164. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 25 марта зафиксировали в Луганской области – 131 и Херсонской – 177.

г. Киев – 1164 случая

Винницкая область – 848 случаев

Волынская область – 356 случаев

Днепропетровская область – 1358 случаев

Донецкая область – 725 случаев

Житомирская область – 891 случай

Закарпатская – 429 случаев

Запорожская область – 519 случаев

Ивано-Франковская область – 402 случая

Киевская область – 1139 случаев

Кировоградская область – 193 случая

Луганская область – 131 случай

Львовская область – 1304 случая

Николаевская область – 534 случая

Одесская область – 1545 случаев

Полтавская область – 669 случаев

Ривненская область – 554 случая

Сумская область – 633 случая

Тернопольская область – 627 случаев

Харьковская область – 1204 случая

Херсонская область – 177 случаев

Хмельницкая область – 1040 случаев

Черкасская область – 704 случая

Черновицкая область – 587 случаев

Черниговская область – 399 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тяжелый период с коронавирусом в Украине продлится до середины апреля 2021 года.