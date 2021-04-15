Хроніка коронавірусу на 15 квітня: від COVID-19 померли 3 млн

Станом на четвер, 15 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 138,8 млн осіб. За минулий день виявили 604 316 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.

При цьому одужали понад 111,6 млн. За добу найбільше нових заражених COVID-19 виявили в Індії – 199 тисяч, Бразилії – 75 тисяч і США – 78 тисяч.

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Пандемія коронавірусу. Worldometers

Топ-15 країн з розповсюдження вірусу. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 887 338 заражень, з них 38 225 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 442 618 вилікувалися.

Один з жителів Харкова переніс COVID-19 чотири рази.

В Україні пройдено пік кількості нових заражень коронавірусом, але спад смертності поки не стався.

Головне за 15 квітня:

Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії, з якої в майбутньому може зіткнутися людство.