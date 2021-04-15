Хроніка коронавірусу на 15 квітня: від COVID-19 померли 3 млн

Карина Бондаренко Світ 05:32, 15.04.2021

Станом на четвер, 15 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 138,8 млн осіб. За минулий день виявили 604 316 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.

При цьому одужали понад 111,6 млн. За добу найбільше нових заражених COVID-19 виявили в Індії – 199 тисяч, Бразилії – 75 тисяч і США – 78 тисяч.

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Пандемія коронавірусу.
Worldometers
Топ-15 країн з розповсюдження вірусу.
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 15 квітня:

  • Президент США Джо Байден закликав світ готуватися до наступної пандемії, з якої в майбутньому може зіткнутися людство.

  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з представниками Світового банку ряд питань, в тому числі що стосуються закупівлі вакцин.

  • У Туреччині добова кількість нових випадків зараження перевищила 60 тисяч людей. Такий показник в країні зафіксовано вперше з початку пандемії.

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