На Полтавщине обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

В Полтавской области зафиксировали штамм "южноафриканского" коронавируса.

Об этом в четверг, 15 апреля, на пресс-конференции рассказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Роман Родина.

Также в нашей стране обнаружили циркуляцию "британского" штамма коронавируса уже в 21 регионе. Всего по стране зафиксировали 250 случаев заражения "британским" вирусом.

Родина рассказал, что для выявления мутаций государство направляет образцы за границу в лаборатории ВОЗ. Украина же планирует запустить секвенатор для определения различных штаммов коронавируса уже этим летом.

"Мы обнаруживаем штаммы путем направления образцов, более 200 ежемесячно, на секвенирование в лаборатории ВОЗ. Кроме того, сотрудничаем с организациями из Украины, что проводят секвенирования. Летом планируем на базе ЦОС запустить секвенатор и проводить такой анализ", – пояснил он.

Ранее Родина говорил, что выявление новых штаммов коронавируса не повлияет на процесс вакцинации в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в двух областях Украины выявили "южноафриканский" мутант COVID-19.