Олимпиада-2020: первые украинские участники получили вакцину от COVID-19. Видео

16 членов олимпийской сборной Украины, которые будут участвовать в Играх-2020 в Токио, вакцинировались от коронавируса.

Они стали первыми из числа тех, кто ведет подготовку к ОИ, прошедшие эту процедуру. Тренеры, инструкторы и врачи получили уколы препаратом CoronaVac 15 апреля. Среди вакцинированных оказались олимпийский чемпион Пекина-2008 Александр Петрив, вице-чемпион Рио-2016 Сергей Кулиш, чемпион мира в стрельбе из пневматического пистолета Павел Коростылев.

Как отметил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, для олимпийцев зарезервировано 1500 доз препарата. "Сегодня мы начинаем вакцинацию спортсменов, которые готовятся к Олимпийским Играм в Токио. Для нас здоровье наших спортсменов очень важно, потому что они должны спокойно готовиться. Мы получили письмо, в котором говорится, что спортсменам не обязательно быть привитыми. Но мы считаем, что нужно вакцинироваться, чтобы не было рисков заразиться перед соревнованиями", – сказал глава ведомства.

Также мероприятие посетил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который подчеркнул важность вакцинации.

Напомним, Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа нынешнего года. Ранее она была перенесена на год из-за пандемии COVID-19, но название турнира было сохранено.

Как сообщал OBOZREVATEL, что в марте первыми среди украинских спортсменов вакцинировались баскетболисты клуба "СумГУ".