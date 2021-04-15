Українці назвали причину зростання хворих на COVID-19 і відмовилися від російської вакцини – опитування

Українці назвали основною причиною зростання захворюваності коронавірусом (COVID-19) в березні 2021 року – недотримання карантину.

Таку відповідь дали 46% респондентів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг". Також серед причин зростання хворих називали сезонне зростання простудних захворювань (32%), неефективні дії влади (28%) і виникнення нових форм коронавірусу (17%).

Відзначимо, що більшість українців (63%) сказали, що не мають наміру використовувати російську вакцину "Супутник-V". При цьому 23% опитаних відповіли протилежно. В "Рейтингу" додали, що добро на російську вакцину найбільше давали українці з південних і східних регіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 15 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 903 765 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 427 – виявлені за минулу добу, з них 628 – діти.

Загалом у світі заразилися більш ніж 138,8 млн осіб. За минулий день виявили 604 316 нових інфікованих. Всього від хвороби померли майже 3 млн пацієнтів.