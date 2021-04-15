Украинцы назвали причину роста больных COVID-19 и отказались от российской вакцины – опрос

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Украинцы назвали причину роста больных COVID-19 и отказались от российской вакцины – опрос

Украинцы назвали основной причиной роста заболеваемости коронавирусом (COVID-19) в марте 2021 года – несоблюдение карантина.

Такой ответ дали 46% респондентов опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Также среди причин возрастания больных называли сезонный рост простудных заболеваний (32%), неэффективные действия власти (28%) и возникновения новых форм коронавируса (17%).

Отметим, что большинство украинцев (63%) сказали, что не намерены использовать российскую вакцину "Спутник-V". При этом 23% опрошенных ответили противоположно. В "Рейтинге" добавили, что добро на российскую вакцину больше всего давали украинцы с южных и восточных регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 15 апреля, в Украине официально подтверждены 1 903 765 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 427 – обнаружены за минувшие сутки, из них 628 – дети.

В общем в мире заразились более чем 138,8 млн человек. За минувший день обнаружили 604 316 новых инфицированных. Всего от болезни умерли почти 3 млн пациентов.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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