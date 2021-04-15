Глава Pfizer: людям может понадобиться третья доза вакцины, а затем – ежегодно

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Глава Pfizer: людям может понадобиться третья доза вакцины, а затем – ежегодно

Людям после двух вакцины от коронавируса может потребоваться еще и третья доза.

Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла, передает CNBC. Он также не исключил, что придется делать прививку ежегодно.

"Вероятно, возникнет потребность в третьей дозе, а затем будет проводиться ежегодная ревакцинация. Пока это теория, которая еще требует подтверждения", – сказал глава компании.

По его словам, важно уменьшить группу людей, которые могут быть восприимчивы к COVID-19. Бурла убежден, что вакцины станут важным инструментов в борьбе с очень заразными штаммами коронавируса.

Его высказывание прозвучало на фоне заявления гендиректора Johnson & Johnson Алекса Горски. Тот тоже считает, что человечеству понадобиться делать прививки ежегодно, как и в случае с сезонным гриппом.

В то же время ученые пока еще не могут утверждать точно, как долго будет действовать защита от вируса после вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее израильские ученые заявили, что "южноафриканский" штамм показал устойчивость к вакцине Pfizer.

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