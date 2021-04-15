В Японии не исключили возможность отмены Олимпиады в Токио

Один из высокопоставленных чиновников правящей партии Японии заявил, что нельзя исключать отмену Олимпиады в Токио в случае усугубления ситуации с коронавирусом в стране.

Как сообщает издание Reuters, в этом признался генеральный секретарь Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, отвечая на вопросы одного из местных телеканалов.

"Если проведение Олимпиады будет невозможным, то нам придется решительно отказаться от этой затеи. Конечно, отмена Олимпийских игр возможна. Зачем нам соревнования, на которых будет распространяться инфекция? Я хочу, чтобы Игры состоялись, но мы не будем идти на все ради их проведения", – сказал чиновник.

Отмечается, что сейчас Япония столкнулась с четвертой волной коронавируса, поэтому в последние недели начали появляться непопулярные слухи о возможной отмене ОИ.

Напомним, что изначально Олимпиада была запланирована на лето 2020 года, но ее перенесли на год из-за пандемии. Теперь Игры должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021-го. На них не будут допущены иностранные зрители.

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