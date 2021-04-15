Украина предложила провести у себя финальные испытания израильской вакцины от COVID-19

Украина предложила Израилю провести третий этап испытаний их вакцины от коронавируса с последующей возможностью производства препарата, в том числе на украинских мощностях.

Об этом 15 апреля сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в государстве Израиль Евгений Корнийчук на своей странице в Facebook. По его словам, в процессе переговоров стало известно, что Израиль заканчивает второй этап испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине лета 2021 года.

"Израиль пока изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан – вопрос очень чувствительный и важный для нас", – сообщил Корнийчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Израиле сняли практически все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Это стало возможным благодаря быстрым темпам вакцинации населения.