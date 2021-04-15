Степанов: вакцина Pfizer от COVAX приедет завтра

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Максим Степанов

Партия вакцины от коронавируса компании Pfizer в размере 117 тысяч доз должна прибыть в Украину в пятницу, 16 апреля.

Поставка ожидается в рамках инициативы COVAX. Об этом 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время общения с журналистами, передает "РБК Украина".

Он отметил, что это предварительная информация. Украина получила подтверждение о поставке, однако ранее ее уже переносили несколько раз.

"Предварительно, мы ожидаем ее завтра. У нас есть подтверждение от COVAX, что завтра приедет 117 тысяч доз. У нас есть соответствующий документ. Но они столько раз переносили, что я уже дую на воду", – сказал Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине временно перенаправили на закупку вакцин Pfizer против COVID-19 6,5 млрд гривен, предназначенных для реализации программы госгарантий медицинского обслуживания населения.

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