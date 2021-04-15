Пасха-2021 в Украине: в каком формате пройдут богослужения

Православная церковь Украины в 2021 году проведет богослужения в честь Пасхи в том же формате, что и в 2020-м, когдаслужбы в большинстве храмов происходили или в присутствии незначительного количества верующих, или за закрытыми дверями.

Об этом сообщил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий Зоря в комментарии "Українським Новинам". "Будет примерно так, как в прошлом году, с поправкой на текущую ситуацию", – сказал он.

По словам священнослужителя, церковь при этом будет следовать общенациональным рекомендациям, а также организует онлайн-богослужения.

Тем временем в Украинской православной церкви Киевского патриархата сообщили, что массовые богослужения на Пасху в 2021 году не планируются, а паски будут освящать на улице.

При этом Владимирский собор УПЦ КП в Киеве будет открыт, где всегда на месте будет священник. Как рассказал спикер УПЦ КП отец Александр, если кто-то пожелает прийти в храм и освятить паску, "то ее конечно же освятят".

"Уставные богослужения будут свершаться. Конечно, как и в прошлом году, будем призывать к маскам, социальной дистанции и, конечно, будет онлайн-трансляция и люди смогут послушать богослужения", – пообещал он.

В свою очередь, в Украинской православной церкви Московского патриархата на Пасху планируют провести богослужения как в храмах, так и онлайн-трансляции.

Как отметил Митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря), в 2021 году, как и в прошлом, все богослужения будут совершаться с учетом требований карантина, в содействии с правоохранительными органами и Минздравом.

"Те меры, которые мы задействовали в прошлом году, – они действуют и никто их не отменял. Поэтому я думаю, что в таком же формате будет Пасха и в этом году. Будут и онлайн-богослужения", – сказал он.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее сообщил, что закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют.

В то же время он не исключил, что возможны ограничения количества верующих внутри храмов. Также рассматривается формат празднования онлайн.

Окончательное решение относительно ограничений в Минздраве намерены принять к 18 апреля. На данный момент, по словам Ляшко, ведутся переговоры с религиозными организациями, но, как считает главный санврач, это будет "тяжелый диалог".

Как сообщал OBOZREVATEL, жесткий локдаун в Киеве могут продлить до 15 мая, если уровень заболеваемости коронавирусом не снизится.