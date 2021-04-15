Выявление новых штаммов COVID-19 не повлияет на процесс вакцинации в Украине – Минздрав

Выявление новых штаммов коронавируса не повлияет на процесс вакцинации в Украине.

Как заявил на брифинге генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родина, вакцинация проходит согласно дорожной карте, утвержденной приказом Министерства здравоохранения, и не зависит от обнаружения того или иного штамма.

"Потому что вакцина должна разработать иммунитет именно против COVID-19, независимо от того, какой это штамм", – пояснил он.

По словам Родины, ученые всего мира будут изучать способность вакцины действовать против тех или иных штаммов.

"Но сейчас мы должны выполнять нашу дорожную карту для того, чтобы вакцинировать именно людей, которые имеют наибольший или критический риск заболеть, чтобы не потерять работников системы здравоохранения, семейных врачей, и постепенно переходить к расширению круга вакцинированных", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Израиле установили, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался более устойчивым к вакцине Pfizer, чем другие его варианты.

Это исследование было опубликовано пока в Интернете и еще не прошло экспертную оценку, но "может вызвать вопрос" о проведенном реальном исследовании компанией Pfizer. В последнем заявили, что в Южной Африке, несмотря на преобладание местного штамма, их вакцина была эффективна на 100%.