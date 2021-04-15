У Дніпрі від важкого СOVID-19 врятували сімейну пару, яка 35 років разом

Колектив лікарні імені Мечникова у Дніпрі зумів врятувати від коронавірусу сімейну пару, яка разом уже 35 років. І чоловік, і дружина потрапили в медустанову в украй важкому стані.

Історією їх боротьби за життя поділився на особистій сторінці у Facebook головний лікар Сергій Риженко. За його словами, бій з хворобою тривав у реанімації вісім днів і триває зараз у палаті відділення терапії.

"Кожен мріяв про своє... Микола і Неля 35 років нерозлучні. Навіть у місто на базар – завжди разом. Першим захворів Микола. Коронавірус. Пневмонія. Сатурація впала до 80, ураження легень понад 70%. Швидкою доправили із Жовтих Вод просто в реанімацію Мечникова. Через два дні зі схожими симптомами тяжко захворіла Неля. Швидка везе в Дніпро у Мечникова", – написав Риженко.

За його словами, феритин у пацієнтки під час потрапляння в лікарню досягав рекордних 3500 мг/л. Через це виникла загроза відмови нирок.

Щоб врятувати подружжя, лікар Володимир Дубина з професором на консиліумі запропонували комбінацію противірусної терапії із селективним блокатором янус-кінази – це нова методика лікування коронавірусної хвороби. В результаті план спрацював.

"У реанімації поруч – вісім днів. Через тяжкий стан вони не могли впізнати один одного. Все склалося – вони одужують. Уже переводяться в терапію. Тепер їм буде допомагати дихати концентратор. Показують фото з дітьми та онуками. "Будемо завжди з тобою разом, – каже Микола зворушливо, – ми навіть хворіємо однаково", – процитував слова врятованого пацієнта Риженко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Риженко розповідав, що в Дніпрі реанімації переповнені важкими хворими з коронавірусом. За його словами, в лікарнях не вистачає медиків, тому для боротьби з COVID-19 почали залучати лікарів інших спеціалізацій, включаючи хірургів і травматологів.