Украина преодолела пик заболеваемости COVID-19, но смертность на спад не пошла – НАН

В Украине пройден пик количества новых заражений коронавирусом (COVID-19), но спад смертности пока не произошел.

Об этом говорится в отчете Национальной академии наук Украины, в котором смоделированы проблемы, связанные с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в нашей стране.

Отмечается, что данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев заражения. Однако динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение роста заболеваемости.

В НАН подчеркнули, что по летальным исходам пиковый период еще не пройден. В Украине начало снижения смертности из-за COVID-19 можно ожидать на следующей неделе с 19 апреля.

По количеству новых госпитализаций в Украине также проходит пиковый период. Количество новых госпитализаций начала медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через 2 недели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 1 887 338 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 553 – обнаружены за прошедшие сутки. Эпицентрами коронавируса (COVID-19) в Украине стали Киев и четыре области.