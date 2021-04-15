Рубан: в Киеве критически не хватает кислорода, британский штамм COVID-19 ударил по молодежи и детям

Локдаун в Киеве, который продлили до 30 апреля, не будет отменен раньше. Сейчас в столице выдано около полумиллиона пропусков для пользования общественным транспортом, новых выдавать уже не будут.

В Киеве нет необходимости в развертывании мобильных госпиталей, но эпидемическая ситуация идет по сценарию Черновцов. В городе доминирует британский штамм COVID-19, который поражает детей и молодежь.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Далее приводим его прямую речь.

Прежде всего, потому что работодатели не позволили людям, которые могут выполнять обязанности дистанционно, работать дома. Сегодня работодатели игнорируют противоэпидемические мероприятия.

Как показала практика, 30% передачи инфекции происходит именно в общественном транспорте.

Есть большая нагрузка на общественный транспорт из-за выдачи более 500 тысяч пропусков. Тот, кто не получил пропуск, использует автомобильный транспорт. В результате ежедневно в Киеве мы наблюдаем многочисленные пробки.

Ограничения на пропуска уже есть. Их больше не будут выдавать. Пропуска рассчитаны исключительно на работников критической инфраструктуры города Киева, чтобы город был жизнеспособен.

Что касается городского решения, оно будет выполняться до 30 апреля. До этой даты оно не будет пересматриваться. Гибридное решение сегодня нецелесообразно и невозможно. Далее будем смотреть по ситуации на конец апреля.

Что касается улучшения – это лишь показатели госпитализации. Сегодня не нужно разворачивать мобильные госпитали. Фактически каждый час в коммунальных учреждениях разворачиваются дополнительные койки. На данный момент коечный фонд Киева официально составляет более 5500, также работает Национальная академия медицинских наук, эти койки дополнительно обеспечиваются кислородом.

Но ситуация с обеспечением кислородом в Киеве действительно критическая. Этот вопрос решается Департаментом здравоохранения почти каждый час.

Мы идем по сценарию Ивано-Франковска или Черновцов. В Киеве максимально циркулирует британский штамм – это подтверждено Центром общественного здоровья. Фактически 80% всех случаев заболевания коронавирусом вызваны именно этим штаммом.

Он вызывает заболевания, прежде всего, у молодежи, у детей и подростков. Регистрируются случаи у людей от 20 до 40 лет. Инкубационный период этого возбудителя – от 3 до 7 суток. К сожалению, на 7-е сутки при самолечении могут быть осложнения, в результате чего требуется сложное лечение с обеспечением реанимационного оборудования.

Стопроцентно будут локальные запреты, так как одним из противоэпидемических мероприятий является ограничение количества лиц в помещении – 1 человек на 5 квадратных метров. Это касается любых религиозных или иных мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.

Сегодня готовятся предложения, но окончательное решение будет приниматься до 30 апреля в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.