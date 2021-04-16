Степанов рассказал про 'особый режим' карантина на Пасху

В Украине на Пасхальные праздники, которые в этом году приходятся на начало мая, будет действовать особый режим. В Министерстве здравоохранения граждан будут просить по возможности ограничить свои контакты и избегать больших скоплений людей.

Об этом в четверг, 15 апреля, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире канала "Украина 24". При этом он не уточнил, будут ли введены дополнительные ограничения на период праздников.

"Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим...Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивны, очень тяжелое течение болезни", – сказал Степанов.

Министр отметил, что два региона Украины – Ивано-Франковская и Закарпатская области – уже вышли из "красной" зоны карантина, а в Киеве наблюдается положительная динамика заболеваемости COVID-19.

"Чтобы она продолжалась и чтобы мы 30 апреля сделали смягчение карантина, все зависит от нас всех, без преувеличения. Если одна часть киевлян придерживается установленных правил, а другая – нет, тогда достаточно трудно снизить уровень заболеваемости и госпитализации", – подчеркнул глава Минздрава.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в четверг, 15 апреля, изменили порядок распределения китайской вакцины CoronaVac против коронавируса между медицинскими учреждениями.