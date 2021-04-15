Хроника коронавируса на 15 апреля: от COVID-19 скончались 3 млн

Карина Бондаренко Мир 05:32, 15.04.2021

По состоянию на четверг, 15 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 138,8 млн человек. За минувший день выявили 604 316 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 111,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 199 тысяч, Бразилии – 75 тысяч и США – 78 тысяч.

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Пандемия коронавируса.
Worldometers
Топ-15 стран по распространению вируса.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 15 апреля:

  • Президент США Джо Байден призвал мир готовиться к следующей пандемии, с которой в будущем может столкнуться человечество.

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с представителями Всемирного банка ряд вопросов, в том числе касающихся закупки вакцин.

  • В Турции суточное количество новых случаев заражения превысило 60 тысяч человек. Такой показатель в стране зафиксирован впервые с начала пандемии.

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