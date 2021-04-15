В Украине занято почти 60% коек с кислородом для больных COVID-19

По состоянию на утро, 15 апреля, в Украине занято 58,8% коек с кислородом для больных коронавирусом.

Самый высокий показатель наблюдается в городе Киев – 79,8%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Следующими в статистике оказались Николаевская – 76,3%, Киевская – 74,7%, Львовская – 74,1%, Одесская – 71,1%, Сумская – 66,7% и Хмельницкая области – 65,9%.

Самые низкие показатели заполненности коек с кислородом – в Ивано-Франковской – 30,9%, Закарпатской – 33,4% и Херсонской областях – 34%.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов сказал, что в Украине эпидемия COVID-19 начинает спадать. Он отметил, что рост количества больных продолжался до начала апреля. Но пока во многих регионах ситуация стабилизируется.