COVID-19 в Киеве: в КГГА назвали количество привитых жителей столицы

В Киеве по состоянию на четверг, 15 апреля, от COVID-19 привито более 39 тысяч жителей столицы.

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник напомнил, что в конце февраля город получил от МОЗ 42 600 доз вакцины Covishield, передает пресс-служба КГГА.

"Сейчас в столице хотят вакцинироваться 139 278 человек. Среди вакцинированных большую часть составляют медики – 18720 человек. Также прививки делают людям пожилого возраста, кому за 60 лет – более 13 тысяч. Киевлян других категорий, которые в первую очередь нуждаются в прививке – почти 1390 человек. Также вакцинировали военнослужащих в ООС – 2051 человек, социальных работников – 1123 человека, а работников предприятий критической инфраструктуры – почти 1500", – рассказал Поворозник.

По его словам, в столице также начали делать прививки вакциной CoronaVac, которой Киеву выделили 17 200 доз.

"Первоочередно ею начнут прививать олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на Олимпийских играх 2021 года, столичных педагогов, которые будут работать на ВНО-2021 и маломобильных лиц", – резюмировал Поворозник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля в столице продлили карантинные ограничения до 30 апреля в связи с большим количеством инфицированных коронавирусной болезнью.