Плей-офф Евро-2020: турнирная сетка, результаты, обзоры, календарь
На чемпионате Европы по футболу 2020 года завершается первая стадия плей-офф. Сборная Украины впервые в истории дошла до этого этапа турнира и проведет свой матч 1/8 финала во вторник, 29 июня, против Швеции.
Игры навылет уже отметились двумя невероятными сенсациями – чемпионы мира французы в серии пенальти уступили Швейцарии, а чехи оставили за бортом турнира Нидерланды. Покинули Евро и победители чемпионата-2016 португальцы.
Предлагаем вашему вниманию календарь, расписание и сетку плей-офф чемпионата Европы, финал которого должен состояться 11 июля.
1/8 финала
26 июня, суббота
19:00. Уэльс – Дания (Амстердам) 4:0 / ОТЧЕТ
22:00. Италия – Австрия (Лондон) 2:1 / ОТЧЕТ
27 июня, воскресенье
19:00. Нидерланды – Чехия (Будапешт) 0:2 / ОТЧЕТ
22:00. Бельгия – Португалия (Севилья) 1:0 / ОТЧЕТ
28 июня, понедельник
19:00. Хорватия – Испания (Копенгаген) 3:5 (в дополнительное время) / ОТЧЕТ
22:00. Франция – Швейцария (Бухарест) 3:3, по пенальти 4:5 / ОТЧЕТ
29 июня, вторник
19:00. Англия – Германия (Лондон)
22:00. Швеция – Украина (Глазго)
1/4 финала
2 июля, пятница
19:00. Швейцария – Испания (Санкт-Петербург)
22:00. Бельгия – Италия (Мюнхен)
3 июля, суббота
19:00. Дания – Чехия (Баку)
22:00. Победитель матча 8 – победитель матча 7 (Рим)
1/2 финала
6 июля, вторник
22:00. Победитель ЧФ1 – победитель ЧФ2 (Лондон)
7 июля, среда
22:00. Победитель ЧФ3 – победитель ЧФ4 (Лондон)
Финал
11 июля, воскресенье
22:00 (Лондон)
Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины попала в плей-офф благодаря тому, как сложились обстоятельства в других матчах. Швеция на последних минутах вырвала победу у Польши, а Испания уничтожила Словакию со счетом 5:0.