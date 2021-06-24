Плей-офф Евро-2020: турнирная сетка, результаты, обзоры, календарь

На чемпионате Европы по футболу 2020 года завершается первая стадия плей-офф. Сборная Украины впервые в истории дошла до этого этапа турнира и проведет свой матч 1/8 финала во вторник, 29 июня, против Швеции.

Игры навылет уже отметились двумя невероятными сенсациями – чемпионы мира французы в серии пенальти уступили Швейцарии, а чехи оставили за бортом турнира Нидерланды. Покинули Евро и победители чемпионата-2016 португальцы.

Предлагаем вашему вниманию календарь, расписание и сетку плей-офф чемпионата Европы , финал которого должен состояться 11 июля.

1/8 финала

26 июня, суббота

19:00. Уэльс – Дания (Амстердам) 4:0 / ОТЧЕТ

Видео дня

22:00. Италия – Австрия (Лондон) 2:1 / ОТЧЕТ

27 июня, воскресенье

19:00. Нидерланды – Чехия (Будапешт) 0:2 / ОТЧЕТ

22:00. Бельгия – Португалия (Севилья) 1:0 / ОТЧЕТ

28 июня, понедельник

19:00. Хорватия – Испания (Копенгаген) 3:5 (в дополнительное время) / ОТЧЕТ

22:00. Франция – Швейцария (Бухарест) 3:3, по пенальти 4:5 / ОТЧЕТ

29 июня, вторник

19:00. Англия – Германия (Лондон)

22:00. Швеция – Украина (Глазго)

1/4 финала

2 июля, пятница

19:00. Швейцария – Испания (Санкт-Петербург)

22:00. Бельгия – Италия (Мюнхен)

3 июля, суббота

19:00. Дания – Чехия (Баку)

22:00. Победитель матча 8 – победитель матча 7 (Рим)

1/2 финала

6 июля, вторник

22:00. Победитель ЧФ1 – победитель ЧФ2 (Лондон)

7 июля, среда

22:00. Победитель ЧФ3 – победитель ЧФ4 (Лондон)

Финал

11 июля, воскресенье

22:00 (Лондон)

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины попала в плей-офф благодаря тому, как сложились обстоятельства в других матчах. Швеция на последних минутах вырвала победу у Польши, а Испания уничтожила Словакию со счетом 5:0.