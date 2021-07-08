Англия в скандальном матче победила Данию и вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии в полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020 благодаря спорному пенальти в дополнительное время обыграла команду Дании (2:1) и впервые в своей истории вышла в финал континентального первенства. Основное время на "Уэмбли" в Лондоне завершилось вничью 1:1.

Многие футбольные эксперты в Twitter поставили под сомнение решение рефери. В сети вспомнили нелепый пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Этот 11-метровый удар также заработал Рахим Стерлинг, споткнувшись об газон.

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Команды до этого встречались 23 раза. На счету датчан лишь пять побед. 13 раз успех праздновали англичане.

С самого начала матча на поле шла очень плотная игра и главный арбитр Дэнни Маккели за минуту сыгранного времени зафиксировал два фола с обеих сторон.

Даже находясь без мяча англичане просто летели, демонстрируя впечатляющие скорости. По этом причине следовал отбор за отбором.

Англичанам сложно было вскрывать оборону после фланговых прострелов. Они пытались высоко встречать оппонентов и использовать свой козырь – прессинг.

Уровень взаимодействия у Дании был на высоте, что позволяло им огрызаться контратаками. Темп был просо сумасшедший.

К середине тайма Дания выдержала давление соперника и игра стала более "качельной". Англия отказалась от прессинга и высочайший темп сразу исчез. Скандинавам удавалось подолгу катать круглый снаряд, но без особого продвижения.

Англичане контролировали мяч на своей половине, безуспешно пытаясь выйти из обороны, заигрывая при этом даже Пикфорда.

На 29-й минуте Шоу не успел за Кристенсеном, сбив его в опасной близости от штрафной. Стандарт взялся исполнять Миккель Дамсгор, который сделал это безупречно. Хавбек "Сампдории" мощнейшим выстрелом метров с 25 отправил кожаную сферу под перекладину.

Чтобы отыграться команде трех львов понадобилось 9 минут. Игрокам сборной Англии было очень сложно обыграть высоких датских защитников.

Они сменили акцент и это принесло успех. У Кейна удалась прострельная передача низом на набегающего Сака, тот прошел в лицевую, прострелил на Стерлинга, и Кьер, пытаясь выбить мяч, срезал его в свои ворота.

Окрыленные подопечные Саутгейта прижали датскую команду к воротам, оставшееся время до перерыва проведя в атаках.

После перерыва хозяева начали атаки левым флангом, куда, кроме Шоу и Райса, сместился еще и Кейн. Дания села максимально глубоко. Английская сборная мощно атаковала, не позволяя сопернику даже выйти из своей штрафной, накатывая атаку за атакой.

В концовке основного времени соперники обменивались быстрыми атаками с взаимными потерями: у англичан блестяще играл в отборе Магуайр, у датчан - Кристенсен.

Дания максимально глубоко села в оборону, но Англия победный гол забить так и не смогла и игра продолжилась в овертайме.

В дополнительное время ощущалось безусловное преимущество родоначальников футбола. Датчане не успевали за быстрыми оппонентами и на 104-й минуте заработали пенальти.

Йоаким Мехле сбил в своей штрафной Рахима Стерлинга и рефери указал на 11-метровую отметку. Каспер Шмейхель парировал первый удар Кейна, но вице-капитан "Тоттенхэма" успешно сыграл на добивании.

Англия – Дания 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: 0:1 – 30 Дамсгор, 1:1 – 39, автогол Кьер, 2:1 – 104 Кейн.

Англия – Пикфорд, Стоунз, Уокер, Шоу, Магуайр, Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 105), Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Дания – Шмейхель, Ларсен (Васс, 67), Вестергор (Винд, 105), Кьер, Мэле, Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 88), Дамсгор (Поульсен, 67), Кристенсен (Андерсен, 79), Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67).

Предупреждения: Магуайр (49), Васс (72).

В финале 11 июля Англия сыграет против Италии, которая накануне в серии послематчевых пенальти прошла Испанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/4 финала Англия прошла Украину. Поединок в Риме завершился со счетом 4:0.

Дания на пути к полуфиналу одолела Чехию (2:1).