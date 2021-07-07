В драматичном матче Италия – Испания определился первый финалист Евро-2020

Сборная Италии в серии послематчевых пенальти (4:2) победила Испанию в первом полуфинале чемпионата Европы по футболу-2020. Основное и дополнительное время на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли" завершилась со счетом 1:1.

До этого команды между собой встречались 33 раза. 10 раз побеждали испанцы. В 9 играх успех праздновали игроки из Италии.

На 3-й минуте игра вспыхнула контратакой итальянцев. После этого контроль мяча полностью перешел к Испании. Номинальные гости тотально владели инициативой, безупречно комбинируя вблизи ворот Доннаруммы.

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На 20-й минуте Испания допустила серьезный ляп в обороне, который едва не стал фатальным. Симон побежал к углу штрафной на перехват, но опоздал к мячу. Барелла мог пробить по пустым воротам с 17 метров, но защитники успели выбить круглого.

К середине тайма итальянский голкипер впервые по настоящему вступил в игру, совершив роскошный сейв после удара Дани Ольмо. Обе команды играли в открытый футбол, не замыкаясь на защите, и пытаясь первыми открыть счет.

Футболисты много двигались, открывались, однако свободных зон все равно было крайне мало. Соперники очень четко держали оборону.

Мощный испанский прессинг не всегда давал позитивный результат. Его издержки – нечастые толчки на чужой половине поля.

Под занавес первой 45-минутки Италия полностью присела на своей половине, забыв о тех опасных контратаках, которые были в начале игры.

Лишь перед самым перерывом Эмерсон упустил отличный шанс для взятия ворот: его удар потряс перекладину.

Начало второй половины прошло в обоюдоострых атаках. На опасный удар Бусектса, "синие" ответили точным выстрелом Кьезы. "Фурия роха" вновь держала мяч на чужой половине поля, заставляя соперника много двигаться вхолостую.

Италия совершала много потерь, позволяя оппонентам удачно пользоваться свободными зонами. Футболисты из Испании поджимали, но в итоге пропустили первыми. Увлекшись массированным нападением они упустили Кьезу, тот оказался на острие контратаки и эффектным обводящим ударом сделал счет 1:0.

Испания бросилась отыгрываться, однако все попытки пройти защиту соперника заканчивались неудачей.

Луису Энрике было необходимо срочно что-то менять и он на 80-й минуте выпустил Альваро Морату, который спустя 5 минут стал настоящим джокером в матче.

Ляпорт нашел форварда "Атлетико" в свободной зоне по центру поля. Тот отыгрался в стенку с Дани Ольмо и безупречно пробил под левую штангу – 1:1.

В оставшееся основное время зрители голов не увидели.

Дополнительное время началось почти так же, как и первый тайм. Команда из Испании демонстрировала аккуратный контроль мяча в центре поля. Итальянские соперники пытались прессинговать.

Во втором экстратайме упорная борьба за мяч в центре поля не прекращалась ни на мгновение, но на результате это не отразилось.

На 116-й минуте Италия готова была убежать в опаснейшую контратаку, но едва вошедший в игру Пау Торрес пяткой предотвратил выход нападающего сборной Италии один на один с вратарем.

Судьба путевки решилась в серии послематчевых пенальти, где последний удар у испанцев не забил Альваро Морато.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пути к полуфиналу Италия в роскошном стиле обыграла Бельгию (2:1) .

Испанцы лишь в серии послематчевых пенальти прошли соперников из Швейцарии.