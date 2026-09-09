Говноедство большинства европейских элит возникло не на пустом месте – все эти глубокие беспокойства, стремление не провоцировать и т. д.

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Далее текст на языке оригинала.

Воно базується на страху, ожирінні, лівацтві та лайнопацифізмі більшості європейських обивателів, що вже три покоління не бачили реальних труднощів.

2024 року європейцям поставили питання, чи воюватимуть вони за свою країну, і тоді це були не порожні балачки, як наприклад у 2021-му. Відповідь ви можете бачити на картинці.

Тож не питайте, чи впряжуться вони за нас кров'ю. Ніт. Вони і за себе не можуть. Дякуємо, що хоча б грошима підтримуєте нас, а не лише росіян.

Коротше кажучи, якби Путін міг напасти на Західну Європу в обхід Східної, до цього часу він би уже дійшов до Лісабона і Рима.

Можливо зараз ситуація покращилася, але навряд чи суттєво.