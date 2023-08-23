В каком раунде Усик нокаутирует Дюбуа: букмекеры дали прогноз на бой

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) имеет наибольшие шансы нокаутировать Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО) в шестом раунде поединка, который состоится 26 августа в польском Вроцлаве. При этом, вероятно, боя завершится в отрезке с пятого по седьмой раунд.

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К такому выводу пришли аналитики, которые продолжают делиться своими прогнозами на предстоящий поединок. На то, что Усик досрочно завершит его в пятом раунде, можно сделать ставку с коэффициентом 10,00.

Нокаут от украинского чемпиона в пятом или седьмом раунде оценивается котировкой 11,00. Показатели на то, что британец упадет и не сможет подняться с настила ринга в четвертой или восьмой трехминутке достигают уровня 13,00. Индекс 15,00 предлагается на завершение бой нокаутирующим ударом Усика в третьем раунде.

Наименее вероятным считается досрочная победа украинского чемпиона в 12-м раунде (46,00). Отметим, что в целом на то, что бой не пройдет всю дистанцию предлагается котировка 1,33.

Напомним, накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона.

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