Россия атаковала Киев и область баллистикой: подробности

Российская армия вечером в пятницу, 18 сентября, совершила ракетный обстрел Киевщины и столицы. Воздушные силы зафиксировали запуски вражеской баллистики и объявили тревогу.

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Предупреждение о ракетной угрозе (с направления Курска) военные опубликовали в 19:25. Ракета пролетела Черниговскую область, после чего в Киеве и на Киевщине раздались взрывы.

"В столице работают силы ПВО. Киев под обстрелом баллистикой. Находитесь в укрытиях!" – обращался к жителям мэр столицы Виталий Кличко.

Как писал OBOZ.UA:

– 18 сентября армия РФ ударила по одному из частных предприятий в Кременчугском районе Полтавской области. Пострадали три человека, все они были госпитализированы.

– В этот же день оккупанты атаковали пригородный электропоезд на Харьковщине. Дрон-камикадз типа "Герань-4" поразил поезд вблизи железнодорожной станции "Липкуватовка". Погиб мужчина, еще восемь людей пострадали.

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