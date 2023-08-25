'В этом вся разница': легенда бокса объяснил, почему Фьюри боится драться с Усиком

Легендарный чемпион в двух весовых категориях Эвандер Холифилд выразил уверенность в том, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) боится драться с Александром Усиком (20-0, 13 КО). По мнению американца, Цыганский король, как называют уроженца Манчестера, сомневается в том, что сможет перебоксировать украинца.

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Об этом Холифилд заявил в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports, пишет портал Boxing Social. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, несмотря на габариты и мощь Фьюри, Усик просто не даст Тайсону возможности точно ударить, благодаря своей невероятной работе ног.

"Почему Фьюри не дерется с Усиком? Тайсон Фьюри – хороший боец, но Усик – ловкий парень. Он двигается и может нанести удар. Большие парни не дерутся лучше, чем маленькие, вот и все. Маленькие ребята всегда умелы, но большие ребята всегда обладают силой. С Тайсоном Фьюри все по-другому. Он крупный парень, но он очень хорошо боксирует и показал, что у него есть некоторая сила. Но никто не будет быстрее, чем Усик. Его будет сложно перебоксировать, и в этом, возможно, вся разница", – сказал Холифилд.

Напомним, 26 августа во Вроцлаве Усик проведет защиту поясов в бою с Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Фьюри, которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов.

Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком. Кроме того, в Польше выразили недовольство организацией трансляции боя Усика и Дюбуа.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь, наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона.

В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения. Также состоялась церемония взвешивания перед боем Усик – Дюбуа.

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