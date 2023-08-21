Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) возвращается на ринг спустя год после реванша с Энтони Джошуа (26-3, 23 КО). В польском Вроцлаве в субботу, 26 августа, наш соотечественник проведет защиту своих поясов в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Видео дня

Вечер бокса состоится на стадионе Tarczyński Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Ориентировочное начало – в 23:55 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УСИК – ДЮБУА

Бокс. Супертяжелый вес

Бой за звание чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO

Вроцлав, Tarczyński Arena

Рефери: Луис Пабон (Пуэрто-Рико)

Александр Усик (Украина) – Давниель Дюбуа (Великобритания)

_________________________________________

5 ДНЕЙ ДО БОЯ. Приветствуем всех любителей бокса. Во Вроцлаве пройдет самое долгожданное событие для украинского спорта. Александр Усик проведет обязательную защиту своих титулов в поединке против Дюбуа.

Для украинца это второй бой в Польше в профессиональной карьере. В сентябре-2016 в Гданьске он побил Кшиштофа Гловацки и стал чемпионом мира по версии WBO в тяжелом весе.

Наш боксер считается явным фаворитом – букмекеры обновили котировки на бой, предлагая поставить на победу Усика с коэффициентом 1,11. В случае успеха Александр надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО),

Как сообщал OBOZREVATEL, у Александра Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!