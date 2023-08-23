Усик снова зачитал трек украинского певца BALSAM на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа

В среду, 23 августа, состоялась открытая тренировка Александра Усика перед предстоящим поединком с британским боксером Даниэлем Дюбуа. Во время подготовки украинский спортсмен удивил всех своим исполнением песни "Заповіт" украинского музыканта BALSAM.

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Важно отметить, что это не в первый раз, когда Александр "зачитывает" этот трек. В конце апреля украинские военные поделились видео, на котором Усик в форме ВСУ исполняет ту же песню.

И также после этого, 13 июля, во время дуэли взглядов с британским боксером Дюбуа, Александр повторил "выступление".

Так что же известно об авторе песни, которая так запала в душу украинскому чемпиону?

BALSAM - харизматичный рэп-регги исполнитель из Черновцов, который больше самой музыки любит только творческую свободу. В своем творчестве певец черпает вдохновение из разных музыкальных направлений, но его стиль больше всего отличается влиянием хип-хопа, регги и R&B. Вкладывает в свои слова серьезные духовные посылы, так как в жизни глубоко верующий человек. Для создания музыки BALSAM использует простое оборудование – ноутбук, микрофон, звуковую карту и наушники. Для него главное – это идеи и душевность, а не стерильный "профессионализм" поп-сцены.

28 июля певец презентовал свой новый трек "Не сходи с ума", который покорил украинские чарты и сейчас занимает ТОП-1 среди украинских песен в Apple music.

"Не сходи с ума" - это песня о том, что, несмотря на жизненные бури, мы должны сохранять спокойствие, доверять друг другу и всегда надеяться на лучшее", - комментирует работу исполнитель.

В песне автор утверждает, что "все пройдет", когда мы вместе. Стоит только быть собой и иметь веру в сердце.

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