Непобедимый украинский боксер выиграл чемпионский бой нокаутом. Видео

Небитый украинский боксер Даниэль Лапин (8-0, 2 КО) завоевал вакантный титул чемпиона по версии IBO Continental в полутяжёлом весе. В андеркарте поединка Усик - Дюбуа в польском Вроцлаве 26-летний киевлянин техническим нокаутом победил немца Аро Шварца (20-7-1, 13 КО).

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2-метровый Лапин с первых минут захватил инициативу в ринге, раз за разом пробивая невысокого соперника джебами. Шварц никак не мог найти ключи к защите украинца, периодически пропуская его удары.

Развязка наступила в 6-м раунде, когда ударная серия Лапина вынудила немецкого бойца сперва взять колено, а затем и вообще отказаться от боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим боем непобедимый супертяжеловес из Казахстана Нурсултан Аманжолов (5-1, 4 КО) устроил скандал в поединке против представителя Узбекистана Лазизбека Муллажонова (3-0, 3 КО).

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут бой в субботу 26 августа на стадионе "Тарчински Арена. Уже стало известно, где и как можно будет посмотреть эту битву в Украине.

Также стало известное точное время начало встречи.

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