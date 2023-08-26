Топор, рога и 'Слава Украине!' Беринчик поразил своим выходом в ринг. Видео

Непобедимый украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) вышел на бой против шведа Энтони Йигита (26-3-1, 10 КО) в образе викинга. На 35-летнем уроженце Краснодона был шлем с рогами, а в руках топор с надписью "Слава Украине!".

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Как сообщал OBOZREVATEL, на свой крайний бой Денис вышел в форме спецподразделения ВСУ, которое наводит ужас на российских оккупантов. На "пикселе" 34-летнего уроженца Краснодона красовался шеврон "Kraken".

Напомним, что Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями.

Например, перед своим крайним боем с Эктором Сармьенто (21-1-0, 14 КО) украинец вышел в ринг в образе Халка, а с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено его вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера. В апреле позапрошлого года Беринчик вышел в образе посетителя бани.

В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

На бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На битву с филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

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