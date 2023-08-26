Усик – Дюбуа: все подробности чемпионского боя

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) в субботу, 26 августа, проведет защиту своих титулов в поединке против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Наш соотечественник возвращается на ринг спустя год после победы в реванше над Энтони Джошуа (26-3, 23 КО).

Видео дня

Вечер бокса примет стадион Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Усик – Дюбуа. Ориентировочное начало – в 23:50 по киевскому времени.

ПРОМО БОЯ УСИК – ДЮБУА

ГДЕ СМОТРЕТЬ УСИК – ДЮБУА

Украинские любители бокса смогут увидеть долгожданное событие благодаря видеоплавтформе Megogo, которая стала официальным транслятором боя. Прямой эфир из Вроцлава будет проведен на стримминговом канале "Megogo Гонг". Показ будет доступен по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Отметим, что в Польше эксперты выразили возмущение из-за организации трансляции вечера бокса во Вроцлаве.

ПРОГНОЗ НА УСИК – ДЮБУА

Украинец считается однозначным фаворитом дуэли. Ставки на победу Усика принимается с коэффициентом 1,10. Ничья оценивается котировкой 21,00. А показатели на успех Дюбуа достигают уровня 7,00.

При этом аналитики уверены, что бой не пройдет всю дистанцию в 12 раундов. На соответствующее событие предлагается индекс 1,33.

ГОНОРАРЫ БОЯ УСИК – ДЮБУА

Право на организацию поединка получила промоутерская компания K2 Promotions, которая представляет интересы Усика. Она предложила на торгах больше 8 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 75 на 25 в пользу чемпиона.

Александр гарантированно получит чуть более 6 млн долларов. Его сопернику выпишут чек на четыре млн меньше.

СЛОВА ПЕРЕД БОЕМ

Александр Усик, чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO:

– Мы выполнили так же много работы, как и перед каждым поединком, как и перед Энтони Джошуа. Так что нет никаких шапкозакидательств. Есть уверенность в том, что мы делали, и всё слава Богу. Нельзя думать, что у тебя будет что-то легко. Нужно настраивать себя на упорную работу. А там уже – как оно выйдет. Если ты будешь себя настраивать на легкую работу, то в тот момент, когда тебе станет трудно, ты не сможешь переключиться.

Даниель Дюбуа, претендент:

– Безусловно, победить решением будет трудно. Это то, о чем все сейчас говорят. У Усика есть этот любительский стиль – работа ног и все такое. Это не секрет. Нужно выходить и устраивать жесткий бой. Выходить и давить на него, бить по рукам, плечам, голове и всему, что выше талии. Мне нужно быть разумным и боксировать так, как я никогда раньше не делал. Победа – вот что для меня имеет значение.

Энтони Джошуа, бывший чемпион мира IBF, WBA, WBO:

– Конечно, у Дюбуа шансы есть. Но все дело в том, что вопрос касается Усика. Он не зависит от своей силы и мощи, чтобы нокаутировать соперника. Он зависит от своего мастерства. Вот почему это сложный вопрос. Потому что он будет боксировать с тобой, если ты ему это позволишь. Дюбуа, удачи, удачи британскому боксу. Есть возможность вернуть чемпионские пояса в супертяжелом весе на нашу землю.

Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира WBC:

– Как мне кажется, Усик одержит победу нокаутом. Полагаю, нокаут может случиться в восьмом раунде. Не думаю, что Дюбуа в полной мере восстановился после травмы.

ВЗВЕШИВАНИЕ УСИК – ДЮБУА

Церемония стала последней медиактивностью боксеров перед битвой в ринге. Дюбуа затянул на 105,8 кг. А Усик, который вышел на церемонию с флагом "Фортеця Бахмут", показал на весах 100,2 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона. В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!