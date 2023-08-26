Бой непобедимых супертяжей в андеркарте Усик – Дюбуа закончился скандалом. Видео

Непобедимый супертяжеловес из Казахстана Нурсултан Аманжолов (5-1, 4 КО) устроил скандал в поединке против представителя Узбекистана Лазизбека Муллажонова (3-0, 3 КО). Бой состоялся в андеркарте боксерского шоу Усик – Дюбуа.

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В конце первой двухминутки Аманжолов начал пропускать удары один за одним. В какой-то момент казах полностью опустил руки и ему прилетел точный боковой в незащищенную челюсть. Рефери тут же остановил одностороннее избиение, однако представитель Казахстана отказался уходить в свой ринг.

Он около минуты спорил с судьей, и даже несколько раз его толкнул. В итоге боец так ничего и не смог доказать, потерпев первое поражение в своей профессиональной карьере. Муллажонову была присуждена победа техническим нокаутом в 1-м раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик и Дюбуа проведут бой в субботу 26 августа на стадионе "Тарчински Арена. Уже стало известно, где и как можно будет посмотреть эту битву в Украине.

Также стало известное точное время начало встречи.

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