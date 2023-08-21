'Была мысль освободить пояса': Усик сделал откровенное признание о карьере

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) рассматривал возможность отказа от своих поясов после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля минувшего года. Обладатель трех титулов дивизиона не мог даже думать о боксе в момент, когда наша страна столкнулась с военной агрессией соседнего государства.

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Об этом Усик рассказал в интервью для документального фильма "Усик – Джошуа. Искусство бокса" для YouTube-канала Usyk17. Наш боксер отметил, что на его решение не приостанавливать карьеру повялили разговоры с ранеными бойцами Вооруженных сил Украины.

"25 февраля в 5:30 утра я был дома. Летали вертолеты, люди уезжали из Киева. О чем думал? Я сразу позвонил свои друзьям-военным и спросил, в какой военкомат идти. О боксе у меня даже мыслей не было. Даже была мысль освободить пояса, чтобы ребята дальше за них боксировали. А когда бы все закончилось, прийти и сказать, что у нас вот такая ситуация... Но когда я пообщался с военными в госпитале, меня спрашивали, почему я не тренируюсь и не готовлюсь к реваншу с Джошуа", – сказал Усик.

Напомним, 26 августа Усик подерется с Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Bзвестный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Александра Усика появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь наш боксер высмеял Цыганского короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

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