newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

"Как каплю дождя". Тайсон Фьюри сказал, что произойдет с Усиком в бою. Видео

Максим Иншаков
Бокс
2 минуты
1,0 т.
'Как каплю дождя'. Тайсон Фьюри сказал, что произойдет с Усиком в бою. Видео

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) взял небольшое интервью у своего соотечественника Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), в котором распросил о подготовке к поединкам с Фрэнсисом Нганну и Александром Усиком (21-0, 14 КО). Фьюри не стал выдумывать ничего нового и в очередной раз похвастался легкой победой над украинцем, выразив уверенность, что даже не заметит сопротивления в ринге со стороны крымчанина.

Фьюри признался, что сейчас в меньшей степени переживает про бой с Усиком, так как сосредоточен на Нганну.

"Когда разберусь с ним, если останусь целым и не получу травм и буду как Донки Конг [вымышленная горилла из игровой вселенной Nintendo - Ред.], то тогда доберусь до этого малыша. Смахну его как каплю дождя с плеча", – заявил Фьюри.

Видео дня

"Обычно я готовлюсь 5-6 недель. Сбросил около 68 кг за 4 недели, просто сидя на диете", – отметил чемпион WBC в супертяжелом весе.

"Как каплю дождя". Тайсон Фьюри сказал, что произойдет с Усиком в бою. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

"Как каплю дождя". Тайсон Фьюри сказал, что произойдет с Усиком в бою. Видео

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Усик Фьюри

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

"Как каплю дождя". Тайсон Фьюри сказал, что произойдет с Усиком в бою. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!