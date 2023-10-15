'Как каплю дождя'. Тайсон Фьюри сказал, что произойдет с Усиком в бою. Видео

Знаменитый британский боксер Дерек Чисора (34-13, 23 КО) взял небольшое интервью у своего соотечественника Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО), в котором распросил о подготовке к поединкам с Фрэнсисом Нганну и Александром Усиком (21-0, 14 КО). Фьюри не стал выдумывать ничего нового и в очередной раз похвастался легкой победой над украинцем, выразив уверенность, что даже не заметит сопротивления в ринге со стороны крымчанина.

Фьюри признался, что сейчас в меньшей степени переживает про бой с Усиком, так как сосредоточен на Нганну.

"Когда разберусь с ним, если останусь целым и не получу травм и буду как Донки Конг [вымышленная горилла из игровой вселенной Nintendo - Ред.], то тогда доберусь до этого малыша. Смахну его как каплю дождя с плеча", – заявил Фьюри.

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"Обычно я готовлюсь 5-6 недель. Сбросил около 68 кг за 4 недели, просто сидя на диете", – отметил чемпион WBC в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее прогноз на битву Усика и Фьюри сделал известный британский тренер по боксу Дэйв Колдуэлл. По мнению специалиста, антропометрия бойцов станет критическим фактором в поединке.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Железный Майк также придерживается мысли, что Фьюри одолеет Усика.

Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

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