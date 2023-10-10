"Это отстой": промоутер Джошуа рассказал, что определит результат боя Усик – Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн выразил уверенность в том, что его соотечественник Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) будет фаворитом поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Главным преимуществом Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, менеджер назвал физические данные.

Об этом Хирн заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out, пишет портал Boxing Social. Представитель экс-чемпиона мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) в то же время добавил, что Усик окажет серьезное давление на своего оппонента, однако победу все должен одержать Тайсон.

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"Мне интересно, как будет смотреться Тайсон Фьюри в бою. Думаю, что он фаворит перед боем, но Усик очень хорош, и я думаю, что он окажется на высоте. Я думаю, что размеры Фьюри окажутся слишком большими для Усика. Честно говоря, это отстой, но, возможно, Тайсону придется показаться отстойным, чтоб победить. Я думаю, что это очень конкурентный бой, но я ставлю на Тайсона Фьюри", – сказал Хирн.

Ранее экс-тренер Усика Сергей Ватаманюк призвал серьезно относиться к Фьюри, который 29 сентября подписал соглашение на супербой с украинцем. Промоутер Боб Арум назвал обязательное условие проведение поединка. СМИ выяснили, что бой пройдет перед Новым годом или в январе.

Недавно свой прогноз на суперфайт года озвучил легендарный Майк Тайсон. Промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что его подопечный за битву с украинцем получит 9-значную сумму.

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч рассказал, что будет происходить в поединке Усика и "жирного Фьюри". Сам украинец впервые отреагировал на объявление боя. Также стало известно, что поединку Александра и Тайсона угрожает суд.

В свою очередь российские болельщики начали массово желать Александру Усику поражения от Тайсона Фьюри. Свой прогноз боя украинца и британца дал легендарный Майк Тайсон.

О поединке высказался и бывший соперник нашего чемпиона Майрис Бриедис. Экс-чемпион из РФ Дмитрий Кудряшов указал на то, что будет делать Усик в противостоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация бокса (IBF) выдвинула свое требование по проведению боев Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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