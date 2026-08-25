Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ (ранее Внешэкономбанк) Андрей Клепач был уволен 16 августа после того, как СМИ обратили внимание на его выступление, в котором он говорил о технологическом и экономическом отставании рф и предсказывал социальный кризис.

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Немного кумедно выглядел и поток информации из ВЭБа об увольнении Андрея Клепача. Глава ВЭБа Игорь Шувалов принял решение уволить Клепача после "звонка с верхушки". Становится понятно, кто именно принял решение уволить главного экономиста Корпорации развития рф (читай – кошелька правительства рф).

Интересно, что копии итогов дискуссии экономистов и академиков в Никитском клубе были доступны для публики ещё в конце мая 2026 года, но кремлевская шушара на них не обращала внимания, поскольку академический по своей природе материал им не был интересен.

Но, к счастью, выступление главного экономиста ВЭБ в августе заметили СМИ, и именно после резонанса произошло увольнение Клепача.

Является ли Андрей Николаевич "хорошим русским"? Скорее всего, нет. Клепачу на момент увольнения было 67 лет, и он уже фактически находился на пенсии. В таком возрасте в РФ уже можно позволить себе высказывать свои мысли вслух.

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Но дело именно в том, что Андрей Клепач много лет работал в ВЭБ, и его нисколько не угрызения совести не мучили из-за того, что ВЭБ активно кредитует российские военные проекты, и он еще не так давно искал финансирование для военных проектов ВЭБа в арабских странах через исламские облигации сукук.

Также следует учитывать, что сам по себе Клепач ничего экстраординарного, чего бы мы с вами не знали, не сказал. Более того, он представил в качестве прогноза будущего рф то, что мы уже сейчас наблюдаем в рф.

Поэтому думаю, что Андрей Николаевич точно не станет министром экономики рф, даже если пиво в Москве будет стоить по 50 грн за литр.