В Кремле уже прямо угрожают расширением гибридной агрессии против западных союзников Украины. Накануне премьер Великобритании Энди Бернем сделал важное заявление: Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог самостоятельно создавать такое оружие, что будет очень полезно для обороны страны.

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Сразу после этого путинский советник Андрей Федоров прямо заявил, что британские заводы по производству дронов и компонентов для ракет могут столкнуться с атаками из "неизвестных источников". Он добавил, что Москва не "на 100 процентов исключает" возможность "полувоенных действий" против британских производителей оружия, выпускающих дроны для Украины: "На них может напасть не Россия, а неизвестные источники".

Фактически это прямое подтверждение информации западных спецслужб о том, что РФ начала новую волну атак на европейские оружейные предприятия, вербуя для этого членов местных преступных группировок и проверяя реакцию стран НАТО. Как я уже писал, на минувшей неделе Латвия задержала трех своих граждан по подозрению в поджоге завода по производству дронов в соседней Эстонии. Ранее пожары и попытки поджогов на военных предприятиях фиксировались в Литве, Чехии и Болгарии.

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По информации западных спецслужб, опубликованной The Telegraph, Москва запустила серию диверсий, планируя их таким образом, чтобы они не достигали порога, который мог бы привести к применению положения о взаимной обороне. И это серьезный вызов для разрываемого противоречиями и забюрократизированного западного альянса.

Гибридная война Москвы требует в том числе изменения подхода к принятию решений и пересмотра "пороговых значений" для признания факта агрессии. В противном случае путинская банда может успеть нанести серьезнейший урон.