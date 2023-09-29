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"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
1,8 т.
'С детства за Цыгана!' Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри

Российские любители бокса бурно отреагировали на официальный анонс боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Они массово желают поражения украинцу, отмечая физическую мощь британца.

"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри

В комментариях на сайте Sports.ru россияне сразу после новости о том, что контракт на поединок подписан, начали поддерживать Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, и списывать со счетом украинца. Некоторые из болельщиков расстроились из-за того, что ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина Александр Поветкин уже завершил карьеру.

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"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри
"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри

"Ну неужели... С детства за Цыгана!", "За представителя братского народа! Ай-диги-диги-дай", "Победит более мощный, тут Фьюри безоговорочный фаворит", "При всем уважении к Усику как спортсмену, но для Фьюри он не конкурент. Цыган вынесет его в одну калитку", "Фьюри повеселее и глаза добрые, побьет он Усика", "Вся Россия за Цыгана! Усик будет уничтожен!", "Надеюсь, Фьюри серьезно к бою подойдет, Усик вообще ему не конкурент при должной подготовке", "Жаль, Поветкин закончил", "Вот и первое поражение Усика", – пишут российские болельщики.

"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри
"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри
"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри
"С детства за Цыгана!" Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри

Напомним, поединок украинца и британца станет первым в истории боем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии сразу четырех главных боксерских организаций. По данным СМИ, сам поединок пройдет перед новым годом или в январе-2024

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Александр Усику поражение в бою с Тайсоном Фьюри. Своего фаворита поединка назвали букмекеры.

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