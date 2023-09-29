'С детства за Цыгана!' Россияне массово начали желать Усику поражения от Фьюри

Российские любители бокса бурно отреагировали на официальный анонс боя Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Они массово желают поражения украинцу, отмечая физическую мощь британца.

В комментариях на сайте Sports.ru россияне сразу после новости о том, что контракт на поединок подписан, начали поддерживать Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера, и списывать со счетом украинца. Некоторые из болельщиков расстроились из-за того, что ярый фанат кремлевского диктатора Владимира Путина Александр Поветкин уже завершил карьеру.

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"Ну неужели... С детства за Цыгана!", "За представителя братского народа! Ай-диги-диги-дай", "Победит более мощный, тут Фьюри безоговорочный фаворит", "При всем уважении к Усику как спортсмену, но для Фьюри он не конкурент. Цыган вынесет его в одну калитку", "Фьюри повеселее и глаза добрые, побьет он Усика", "Вся Россия за Цыгана! Усик будет уничтожен!", "Надеюсь, Фьюри серьезно к бою подойдет, Усик вообще ему не конкурент при должной подготовке", "Жаль, Поветкин закончил", "Вот и первое поражение Усика", – пишут российские болельщики.

Напомним, поединок украинца и британца станет первым в истории боем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии сразу четырех главных боксерских организаций. По данным СМИ, сам поединок пройдет перед новым годом или в январе-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион Европейского боксерского союза (EBU) Спенсер Оливер предрек Александр Усику поражение в бою с Тайсоном Фьюри. Своего фаворита поединка назвали букмекеры.

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