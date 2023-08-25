'Это дело времени': чемпион ОИ из РФ дал прогноз на поражение Усика

Олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев (8-0, 6 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (20-0, 13 КО) не сможет пройти профессиональную карьеру без поражений. Российский боксер назвал украинца фаворитом боя с Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО), но рассказал об уязвимости нашего соотечественника.

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Об этом Батыргазиев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Представитель легкого веса из РФ добавил, что рано или поздно против Усика выйдет боец, который сможет навязать ему свой стиль бокса и уйдет с ринга победителем.

"Усик – Дюбуа? Шансы всегда есть. Забраться на вершину не так тяжело, как на ней удержаться. Вторая защита у Усика – это нелегко. А вот Дюбуа выходит против чемпиона: получится – получится, нет – он ничего не теряет. Во время боя к Усику очень сложно подобраться. Но о неуязвимости неправильно говорить: на каждого сильного найдется кто-то сильнее. Это дело времени", – сказал россиянин.

Напомним, бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком. Кроме того, в Польше выразили недовольство организацией трансляции боя Усика и Дюбуа.

Кроме того, у нашего соотечественника появилась эффектная поклонница в Британии. А Тайсон Фьюри набросился на украинца с унижениями и угрозами. В свою очередь, наш боксер высмеял Цыганского Короля за поединок против Фрэнсиса Нганну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Даниель Дюбуа назвал единственный шанс победить Александра Усика. А призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс считает британца идеальным соперником для нашего чемпиона. В свою очередь экс-тренер украинца Джеймс Али Башир пожелал Александру поражения.

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