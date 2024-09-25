Король Чарльз ІІІ устроил 87-летней подданной 'сюрприз всей жизни' в день рождения. Трогательное видео

Король Великобритании Чарльз III преподнес неожиданный "сюрприз всей жизни" своей подданной Элис Райс на ее 87 день рождения. Его Высочество поздравил именинницу с праздником, когда она прогуливалась по территории Dumfries House, являющейся штаб-квартирой фонда монарха.

Видео дня

Трогательное видео появилось на официальной странице королевской семьи в Instagram. На запечатленном моменте видно, что женщина была приятно удивлена неожиданной встречей.

"Наслаждаясь посещением имения, которое открыто для публики, Элис внезапно встретила Его Величество, который был рад разделить с ней этот особый день", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео заметно, что Элис Райс была удивлена увидеть представителя Букингемского дворца на территории дома. Чарльз III искренне поздравил подданную и пожал ей руку, вызывая положительные эмоции у именинницы.

Загородный дом Dumfries House, расположенный в шотландском городе Эйршир, стал штаб-квартирой фонда короля Великобритании в 2007 году. Тогда монарх выкупил имение, однако не запретил общественности посещать его территорию.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что король Чарльз III официально поздравил принца Гарри с днем ​​рождения впервые за 3 года.

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