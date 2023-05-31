'Будет преследовать до конца': непобедимый экс-чемпион мира выступил с требованием к Хэйни из-за Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) потребовал от Девина Хэйни (30-0, 15 КО) провести реванш с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО). Непобедимый американец выразил уверенность в том, что его соотечественника будет преследовать критика болельщиков до конца карьеры, если он не решится на такой шаг.

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Об этом Стивенсон заявил в интервью YouTube-каналу Stamina For Sale, пишет портал Boxing News 24. Шакур, который в апреле победно дебютировал в легком весе и тут же бросил вызов Ломаченко, отметил, что Хэйни должен доказать свое превосходство над украинцем.

"Если бы я был на его месте, я бы вернулся к Ломаченко на ринг. Потому что я не хотел бы, чтобы публика осуждала меня по этому бою. Я не хотел бы, чтобы фанаты думали, что меня побили. Потому что это будет преследовать Хэйни до конца его карьеры. Например, если бы Флойд Мейвезер никогда не провел реванш с Хосе Луисом Кастильо, думаю, то же самое тянулось за Флойдом на протяжении всей его карьеры. Но он пошел и сразился с ним в матче-реванше, и убедительно победил его", – сказал Стивенсон.

Напомним, бой Ломаченко – Хэйни прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Российский боксер Сергей Ковалев рассказал о том, что фанаты материли судей, уходя из зала после победы Хэйни. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов. В России один из журналистов назвал позором бокс от Ломаченко в поединке.

Стало известно, что Василия Ломаченко отстранили от бокса после боя. Сам Девин Хэйни набросился с оскорблениями на украинского боксера. Команда нашего соотечественника потребовала от международных организаций объявить обязательный реванш. В свою очередь, Ломаченко выразил уверенность в том, что ему будет сложно еще раз драться за звание абсолютного чемпиона мира.

Также американский тренер Теофимо Лопес-старший назвал позором бокса результат боя Ломаченко – Хэйни. Он также сравнил судей поединка с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко потребовал от Девина Хэйни матча реванша, а также отметил, что этого никогда не случится. Он назвал свой счет боя 20 мая, обозвав американца трусом. Кроме того, российский экс-чемпион мира Григорий Дрозд обвинил судей поединка в ограблении украинца.

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