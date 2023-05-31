'Так не бывает'. Экс-чемпион мира указал на необъяснимую ситуацию в бою Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в тяжелом весе россиянин Григорий Дрозд (40-1, 28 КО) считает необъяснимой ситуацию, когда судья Дейв Моретти насчитал 116:112 в пользу Девина Хэйни (30-0, 15 КО) в бою с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО). Знаменитый российский боксер уверен, что украинец победил и у него украли эту победу.

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По словам Дрозда, он считает справедливым итогом поединка счет 115:113 в пользу Ломы.

"Я смотрел комментарии экспертов...Так не бывает, чтобы почти 100 из 100 говорили в одну сторону. Дейв Моретти отдал десятый раунд Хейни? У меня нет этому объяснений. Человек либо некомпетентен, хотя на таком уровне это невозможно, либо у него нет совести", – заявил боксер из РФ на Youtube-канале Meta MMA.

Дрозд не сомневается, что Василий сделал больше для победы.

"Он больше давил, выбросил ударов, концовка у него вообще шикарная была. Это нечестное судейство. Вася в этом поединке победил. Как минимум ничья", - добавил Григорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО), комментируя бой Ломаченко – Хэйни, подметил ключевые ошибки Василия.

Сам Ломаченко выразил уверенность в своей победе над американцем Девином Хэйни, заявив, что после просмотра повтора боя записал себе в актив как минимум 7 раундов из 12.

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