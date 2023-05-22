'Лома – народный чемпион': российский боксер рассказал, как американцы материли судей боя Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) назвал украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) победителем боя против американца Девина Хэйни (30-0, 15 КО). 40-летний россиянин, который уже долгое время проживает в США, лично посетил поединок и отдал нашему соотечественнику восемь раундов из 12.

Видео дня

Об этом Крашер, как называют Сергея, заявил в прямом эфире на своей странице в социальной сети Instagram. При этом российский боксер добавил, что не был удивлен итоговому решению судей, которые единогласно отдали победу Хэйни, а Ломаченко для победы нужно было выигрывать нокаутом.

"Вася бой выиграл. 8-4 по раундам. 9-12 раунды точно остались за Васей. Я сидел в первом ряду. Было видно, кто как бил. Мы все понимаем, что это Лас-Вегас. То, что такое решение вынесли судьи, то я в этом не удивлен. Тут или надо ронять, или просто убивать, чтобы были нокдауны. Это был бы хороший бонус. Жалко, что мечты просто находу рушатся. Причем не сам спортсмен их рушит, а рушат их предвзятые судейские решения. Я прекрасно понимаю Васю, какие у него сейчас ощущения. Весь зал, когда выходил, назвали решение х****й. Лома – чемпион, народный чемпион. Но, думаю, он своего добьется", – сказал Ковалев.

Напомним, бой в легком весе на арене MGM Grand Garden Arena Хэйни – Ломаченко прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116-112, 115-113, 115-113 в пользу американца. Отметим, что судейские записки, которые были опубликованы после поединка, вызвали жаркие споры среди экспертов и болельщиков.

Команда Ломаченко объявила о том, что подает протест на результат боя. Кроме того, статистика ударов боя подтверждает, что украинец выиграл как минимум пять раундов.

После поражения Василий Ломаченко не смог сдержать эмоций и разрыдался, ожидая пресс-конференцию. Во время флеш-интервью в ринге Василий не стал упоминать Украину, отказавшись благодарить свою родину.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный тренер по боксу Тедди Атлас потребовал от Атлетической комиссии Невады начать разбирательство в отношении одного из судей боя Ломаченко – Хэйни. Также стало известно, сколько заработал за поединок украинский боксер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!